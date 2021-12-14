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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МТЗ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ В ПАКИСТАН НЕ МЕНЕЕ 4,5 ТЫС. ТРАКТОРОВ В 2022 ГОДУ


14:17 14.12.2021

МТЗ планируется поставить в Пакистан не менее 4,5 тысячи тракторов в 2022 году.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, два коммерческих контракта подписаны во время визита генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка.

Так, по результатам переговоров в Карачи действующий официальный дилер МТЗ – компания SHAHZAD TRADE LINK приняла на себя обязательства развивать продажи тракторной техники BELARUS и запасных частей к ней. В следующем году планируется продать не менее 3 тысяч тракторов.

Отметим, что в нынешнем году компания SHAHZAD TRADE LINK организовала продажи тракторов BELARUS серии 800, а также начала поставку новой модификации тракторов серии 500 с силовым регулятором, что позволит развить региональные продажи и войти в новые сегменты рынка.

Кроме того, в Лахоре Виталий Вовк встретился еще с одним партнером в Пакистане – компанией FECTO BELARUS TRACTORS (PRIVATE) LIMITED, с которой также подписан коммерческий контракт на поставку тракторов BELARUS на более чем 1,5 тысячи единиц.
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