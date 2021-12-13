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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕМЕЦКОМУ БИЗНЕСУ


10:34 14.12.2021

Презентация инвестиционных возможностей СЭЗ «Гродноинвест» и Гродненской области для немецкого бизнеса в формате онлайн-встречи прошла 13 декабря.

Встреча организована администрацией СЭЗ при поддержке посольства Беларуси в ФРГ.

С приветственными словами выступили посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко, глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков, эксперт в сфере логистики, управляющий Medienbüro am Reichstag GmbH Феликс Циммерманн.

Как сообщает сайт СЭЗ, всего в мероприятии приняло участие более 20 немецких компаний в сфере логистики, промышленного производства, торговли и консалтинга.

В ходе онлайн-встречи руководитель проекта по развитию бизнеса и управлению персоналом компании SCHNEIDER GROUP Наталья Золотая рассказала об особенностях и ключевых тенденциях развития белорусского рынка, правовых и финансовых аспектах ведения бизнеса. SCHNEIDER GROUP предлагает консультирование и услуги бэк-офиса, необходимые для создания и развития бизнеса в Армении, Беларуси, Казахстане, Польше, России, Украине и Узбекистане.

Специалист отдела внешнеэкономической деятельности СЭЗ «Гродноинвест» Анна Трусь представила презентацию инвестиционных возможностей СЭЗ «Гродноинвест» и Гродненской области для немецкого бизнеса, рассказала об успешном опыте реализации проектов резидентами СЭЗ, в том числе с немецким капиталом.

Опытом реализации инвестиционного проекта с немецким капиталом в СЭЗ «Гродноинвест» поделился специалист по внешнеэкономической деятельности компании-резидента СЭЗ ИООО «Белабеддинг» Олег Кветинский. Компания была основана в 2006 году известным немецким производителем ортопедических матрацев «Fey&Co» и сегодня является одним из ведущих производителей высокотехнологичной продукции для сна в Беларуси. Недавно ИООО «Белабеддинг» отпраздновало 15-летний юбилей.

В июне нынешнего года логистический потенциал Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест» был представлен в ходе онлайн-заседания рабочей группы Восточного комитета германской экономики «Логистика и транспортная инфраструктура» на тему «Перемещение грузов через таможенную границу ЕС-ЕАЭС. Возможности и перспективы быстрого прохождения границы».

Товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Германией в 2020 году составил $45 млн. Рост за последние 5 лет составил свыше 35%. Интерес немецкого бизнеса к реализации инвестиционных проектов на территории Гродненской области ежегодно растет. Объем привлеченных иностранных инвестиций из Германии уже преодолел отметку в $300 млн и продолжает увеличиваться.
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