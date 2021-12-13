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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИССИЯ МАГАТЭ ОТМЕТИЛА ПРОГРЕСС В ВОПРОСАХ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЕЛАРУСИ


09:21 14.12.2021

Пост-миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке инфраструктуры ядерной безопасности 13 декабря завершила работу в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, миссия МАГАТЭ установила, что Беларусь значительно усовершенствовала свою регулирующую инфраструктуру ядерной безопасности за последние пять лет, отмечен прогресс в регулировании вопросов аварийной готовности и реагирования.

Группа экспертов отметила следующие действия, предпринятые Беларусью для выполнения рекомендаций миссии 2016 года, в дополнение к тем, которые имеют отношение к готовности к аварийным ситуациям и реагированию на них:

Госатомнадзор разработал национальную политику и стратегию по безопасности;

правительство усовершенствовало (разработало) регулирующие требования по ядерной и радиационной безопасности в целях более эффективного соответствия нормам безопасности МАГАТЭ, включая Закон «О радиационной безопасности», который вступил в силу в июне 2020 года;

в Законе «О радиационной безопасности» уточнены роли и обязанности Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства здравоохранения в области выдачи разрешений, проведения инспекций и аварийной готовности и реагирования;

Госатомнадзор создал Центр по ядерной и радиационной безопасности как организацию научно-технической поддержки в выполнении регулирующих функций.

Команда IRRS также определила области, в которых необходимы дальнейшие усилия, и подчеркнула, что Беларуси следует: расширить программы обучения сотрудников Госатомнадзора для подготовки к любым возможным возникающим техническим проблемам при эксплуатации АЭС; разработать показатели эффективности контрольных (надзорных) мероприятий на этапе эксплуатации АЭС; дальнейшее согласование нормативной базы с включением требования об использовании медицинских физиков в мероприятиях по контролю за медицинским облучением.

В состав группы экспертов IRRS входили восемь старших экспертов в области регулирования из Канады, Финляндии, Греции, Пакистана, Румынии, Российской Федерации, Швейцарии и США, а также четыре сотрудника МАГАТЭ. Команда провела серию интервью и обсуждений с сотрудниками Госатомнадзора, Министерства здравоохранения и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В рамках миссии группа экспертов посетила Белорусскую АЭС в Островце для участия в качестве наблюдателя в инспекции, проводимой Госатомнадзором. В ходе визита группа экспертов также провела обсуждения с эксплуатирующей организацией. В отчете группы говорится, что Госатомнадзор внедрил комплексную программу обучения и повышения квалификации своих инспекторов, участвующих в контрольных (надзорных) мероприятиях на АЭС. Инспекторы Госатомнадзора приобрели навыки и опыт в результате долгосрочной работы на АЭС с самых ранних этапов строительства и благодаря поддержанию двусторонних отношений с другими регулирующими органами, деятельность которых ведется в отношении АЭС с реакторами ВВЭР, для лучшего понимания того, как осуществляется строительство и ввод АЭС в эксплуатацию.
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