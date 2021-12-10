13 декабря в Москве пройдет совместная коллегия Министерств здравоохранения Беларуси и России. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси.

Согласно информации, участие в заседании примут министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол Беларусиь в Российской Федерации Владимир Семашко.

Основная тема коллегии – совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.

Планируется, что о работе системы контроля качества медпомощи в России расскажет Михаил Мурашко, а Дмитрий Пиневич расскажет о формировании системы управления качеством медпомощи в Беларуси. Также участники коллегии обсудят вопросы подготовки медицинских специалистов и их допуск к профессиональной деятельности. Эти вопросы напрямую влияют на качество оказания медпомощи, а значит – крайне важны для руководителей систем здравоохранения. Основными докладчиками по данной теме определены заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова и ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования Алексей Чуканов.

Третий вопрос, который обсудят специалисты на совместной коллегии - национальные системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. Планируется, что свое видение данного процесса представят генеральный директор Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Игорь Иванов и директор Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Минздрава Беларуси Дмитрий Рузанов.

Также планируется, что белорусская делегация посетит Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России.