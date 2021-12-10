В рамках визита делегации Башкортостана в Беларусь состоялись переговоры заместителя председателя концерна «Беллегпром» Вадима Ламкова с министром промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александром Шельдиевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, достигнуты договоренности о расширении производственной кооперации белорусских производителей и их российских коллег. В частности, для башкирской компании «КапМан», которая занимается производством спецодежды и спецобуви, специалисты «Камволя» и «Свитанка» разработают ткани со специальными свойствами.

Свой потенциал презентовали ведущие предприятия отрасли: «Моготекс», «Лента», «Слонимская камвольно-прядильная фабрика», «Алеся» и другие. Башкирские компании изучат возможность размещения заказов на производственных площадках предприятий концерна, а также закупку готовых трикотажных изделий.