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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОВЕРКА ВАО АЭС ЗАВЕРШИЛАСЬ НА БЕЛАЭС
14:41 10.12.2021
Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ) 10 декабря 1021 г. завершили предпусковую партнерскую проверку второго энергоблока Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделе информации и общественных связей РУП «БелАЭС», команда ВАО АЭС-МЦ состояла из представителей Российской Федерации и Украины. Целью предпусковой партнерской проверки была оценка готовности второго энергоблока Белорусской АЭС к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации.
«Белорусская АЭС продемонстрировала высокую открытость. На станции работают грамотные специалисты, которые прошли этап пуска и ввода в эксплуатацию первого энергоблока. Предварительные результаты говорят о том, что второй энергоблок Белорусской АЭС через некоторое время будет готов к загрузке свежего ядерного топлива в ядерный реактор и продолжению дальнейших пусковых операций», - отметили специалисты ВАО АЭС.
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