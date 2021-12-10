Договоренность об укреплении торговых связей в части наращивания поставок техники холдинга «Амкодор» достигнута в ходе визита в ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» делегации Алтайского края Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках визита на предприятие гости ознакомились с линейкой техники «АМКОДОР» и провели переговоры с руководством компании.

Со стороны представителей Алтая проявлен большой интерес к продукции холдинга сельскохозяйственного назначения, прежде всего к оборудованию для почвообработки, сушки и хранения зерна. Повышенное внимание к аграрной тематике и машинам «АМКОДОР» объясняется тем, что на Алтайский край приходится треть пашни всего Сибирского федерального округа, а сам он занимает второе место по посевной площади зерновых и зернобобовых культур.