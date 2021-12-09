Самарская область заинтересована в гусеничных тракторах BELARUS-2103.

Как пишет Telegram-канал ОАО «МТЗ», во время недавнего визита делегации этого российского региона руководитель одного из хозяйств «забронировал» две единицы такой техники.

Внимание со стороны гостей именно к машинам на гусеницах не случаен. Их использование помогает решить основную проблему региона – переуплотнение почвы. Гусеничный трактор снижает нагрузку на плодородный слой, что помогает сохранить и даже увеличить урожайность земель в хозяйствах.

Тракторы на гусеничном ходу незаменимы весной, когда день год кормит. Они дают возможность начать полевые работы на несколько дней раньше. Там, где колеса застревают, гусеницы проходят без труда.

В Самарской области 3,3 миллиона га пахотных земель. И только по предварительным подсчетам при классической технологии возделывания пашни хозяйствам необходимо около 3 тысяч гусеничных машин. Поэтому сотрудничество с АПК этого региона может стать перспективным для «МТЗ-ХОЛДИНГА».