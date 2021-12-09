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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРАХ BELARUS-2103
10:23 10.12.2021
Самарская область заинтересована в гусеничных тракторах BELARUS-2103.
Как пишет Telegram-канал ОАО «МТЗ», во время недавнего визита делегации этого российского региона руководитель одного из хозяйств «забронировал» две единицы такой техники.
Внимание со стороны гостей именно к машинам на гусеницах не случаен. Их использование помогает решить основную проблему региона – переуплотнение почвы. Гусеничный трактор снижает нагрузку на плодородный слой, что помогает сохранить и даже увеличить урожайность земель в хозяйствах.
Тракторы на гусеничном ходу незаменимы весной, когда день год кормит. Они дают возможность начать полевые работы на несколько дней раньше. Там, где колеса застревают, гусеницы проходят без труда.
В Самарской области 3,3 миллиона га пахотных земель. И только по предварительным подсчетам при классической технологии возделывания пашни хозяйствам необходимо около 3 тысяч гусеничных машин. Поэтому сотрудничество с АПК этого региона может стать перспективным для «МТЗ-ХОЛДИНГА».
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