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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЯПОНИЯ ВЫДЕЛЯЕТ $500 ТЫС. НА ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ В БЕЛАРУСИ
09:59 10.12.2021
Правительство Японии 10 декабря приняло решение о предоставлении экстренной помощи на $500 тыс. (около 54 млн иен) в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Беларуси. Об этом говорится в сообщении МИД Японии.
«Правительство Японии через Международную организацию по миграции (МОМ) предоставит гуманитарную помощь, такую как продукты питания, медицинские услуги, жилье, непродовольственные товары, включая одежду, а также защиту тем, кто желает пересечь границу», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что эта помощь направлена на поддержку уязвимых категорий людей (мигрантов – прим.), включая приграничные районы с соседними странами ЕС, а также на содействие улучшению гуманитарных условий.
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