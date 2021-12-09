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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЯПОНИЯ ВЫДЕЛЯЕТ $500 ТЫС. НА ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ В БЕЛАРУСИ


09:59 10.12.2021

Правительство Японии 10 декабря приняло решение о предоставлении экстренной помощи на $500 тыс. (около 54 млн иен) в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Беларуси. Об этом говорится в сообщении МИД Японии.

«Правительство Японии через Международную организацию по миграции (МОМ) предоставит гуманитарную помощь, такую как продукты питания, медицинские услуги, жилье, непродовольственные товары, включая одежду, а также защиту тем, кто желает пересечь границу», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что эта помощь направлена на поддержку уязвимых категорий людей (мигрантов – прим.), включая приграничные районы с соседними странами ЕС, а также на содействие улучшению гуманитарных условий.
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