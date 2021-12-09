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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ


09:15 10.12.2021

Рабочая группа по сотрудничеству Беларуси и Челябинской области Российской Федерации обсудила на заседании создание совместных производств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, состоялся также обмен мнениями по вопросам организации прямого авиасообщения между Минском и Челябинском, совершенствования процедуры согласования сертификата «СТ» торгово-промышленными палатами сторон.

В ходе мероприятия заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Андрей Картун отметил эффективность взаимодействия с челябинской стороной в рамках ранее подписанного плана мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и выступил с инициативой по разработке и подписанию нового плана на 2022-2025 годы.

Заседание рабочей группы завершилось сессией В2В переговоров деловых кругов.

Торгово-экономические связи Беларуси и Челябинской области характеризуются поступательным ростом взаимного товарооборота и экспорта товаров.

В январе-октябре 2021 г. товарооборот составил $347,1 млн, что составляет 141,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Экспорт составил $77,3 млн, или 111% к аналогичному периоду прошлого года.
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