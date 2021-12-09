ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМИ ВУЗАМИ


16:38 09.12.2021

БГУ и МИРЭА-Российский технологический университет подписали договор о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители вузов Андрей Король и Станислав Кудж соответственно.

Церемония состоялась в рамках официального визита делегации БГУ в Россию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, договор предусматривает взаимодействие сторон в области академической и научной деятельности. В частности, обозначен взаимный интерес в обмене опытом в подготовке научных кадров, реализации совместных двусторонних и международных исследовательских проектов, проведении научных мероприятий, публикации литературы и периодических изданий.

Во время переговоров стороны обозначили на ближайшее время приоритетные векторы сотрудничества. Актуальным является консолидация усилий по инновационному развитию университетов, обмен опытом по внедрению элементов ИКТ в учебный процесс и подготовке специалистов для быстро развивающихся отраслей науки и техники. Андрей Король рассказал о Межвузовском портале БГУ «Методология, содержание, практика креативного образования», который ориентирован на формирование профессиональной среды педагогов и внедрение современных инновационных методик по индивидуализации процесса обучения и самореализации студентов.

Российским партнерам также представили опыт БГУ в организации учебного процесса во время пандемии. Качество и непрерывность подготовки удалось сохранить за счет технической готовности и инновационного методического подхода. Более трех лет в белорусском вузе работает Образовательный портал, который позволяет в режиме видеоконференций ежедневно проводить до 2 тыс. учебных занятий, сопровождать свыше 7,6 тыс. дисциплин. На его платформе работает «Педагогическая мастерская онлайн-обучения», форум «Вопросы-ответы по Moodle». Размещен банк творческих, эвристических, исследовательских заданий с 15 тыс. наработок и более чем 500 авторскими методическими разработками.

В свою очередь белорусскую делегацию ознакомили с деятельностью передовых структур и лабораторий российского вуза. Представители БГУ посетили ситуационный центр, Институт информационных технологий, Центр компетенций, лаборатории технологий трекинга и захвата движения и иммерсивных технологий и др.

Отметим, российские вузы и организации являются ключевыми партнерами БГУ. Из 572 действующих соглашений с 59 странами четверть заключены с Россией. В рамках партнерских отношений осуществляется совместная подготовка специалистов в области гуманитарного и естественнонаучного профиля, выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, взаимное участие в научных конференциях и семинарах, обмен обучающимися и преподавателями, подготовка совместных публикаций.

МИРЭА-Российский технологический университет – признанный в мире современный образовательный и научно-исследовательский центр, сочетающий классические университетские традиции и современные образовательные технологии. Здесь ведется подготовка по образовательным программам в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий, предоставляется возможность получения дополнительного образования.

В университете реализуется система обучения «вуз – базовая кафедра – базовое предприятие», функционирует развитая сеть научно-исследовательских центров, научных лабораторий и студенческих конструкторских бюро.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2021
валюта курс
EUR 2.8747
USD 2.5464
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8701 -0.0046
USD 2.5349 -0.0115
RUB 3.4425 -0.0087
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8660 2.8730
USD 2.5330 2.5360
RUB 3.4350 3.4430
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1330
EUR/RUB 83.3000 83.7000
USD/RUB 73.6000 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте