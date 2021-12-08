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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «МИНСК» И АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


12:19 09.12.2021

Администрация свободной экономической зоны «Минск» и АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось 7 декабря 2021 года в рамках визита главы Башкортостана Радия Хабирова в Беларусь.

Как сообщает сайт СЭЗ, соглашение предполагает партнерство и сотрудничество в целях продвижения инициатив, направленных на улучшение инвестиционного климата и продвижение инвестиционного потенциала, а также формирования и реализации инвестиционных проектов, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития Беларуси и Башкортостана.

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» является уполномоченной организацией по сопровождению инвестиционных проектов на территории Республики Башкортостан по принципу «одного окна», а также управляющей компанией особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Алга» и индустриальных парков «Уфимский», «Благовещенский», «Нефтекамский».

Представители администрации СЭЗ «Минск» также встретились с директором управляющей компании ОЭЗ «Алга» Артемом Пензиным. СЭЗ «Минск» поделилась опытом работы, достигнутыми результатами и перспективами развития, ОЭЗ «Алга» рассказала о принципах работы своей зоны и планах по развитию.
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