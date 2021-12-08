Делегация Беларуси принимает участие в Международном лесном форуме и Международной выставке «Российский лес», которые проходят в эти дни в Вологде.

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, в составе белорусской делегации – представители РЛССЦ, Белгослеса и Беллесэкспорта.

Опытом выращивания сеянцев с ЗКС с российскими коллегами 9 декабря поделится директор РЛССЦ Владислав Тетеренок.

В ходе визита запланировано проведение заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Вологодской области и Беларуси. Делегацию с белорусской стороны возглавит заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Александр Пшенный.