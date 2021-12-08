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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЛЕСНОМ ФОРУМЕ И ВЫСТАВКЕ «РОССИЙСКИЙ ЛЕС»
11:02 09.12.2021
Делегация Беларуси принимает участие в Международном лесном форуме и Международной выставке «Российский лес», которые проходят в эти дни в Вологде.
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, в составе белорусской делегации – представители РЛССЦ, Белгослеса и Беллесэкспорта.
Опытом выращивания сеянцев с ЗКС с российскими коллегами 9 декабря поделится директор РЛССЦ Владислав Тетеренок.
В ходе визита запланировано проведение заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Вологодской области и Беларуси. Делегацию с белорусской стороны возглавит заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Александр Пшенный.
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