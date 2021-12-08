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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» И МИНСЕЛЬХОЗ БАШКОРТОСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
09:09 09.12.2021
ОАО «Гомсельмаш» и Министерство сельского хозяйства Башкортостана подписали соглашение о поставках зерноуборочных комбайнов.
Как сообщает Telegram-канал БелСелХоз, в соответствии с подписанным 7 декабря соглашением предприятие гарантирует поставки в Башкортостан 60 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов КЗС-812, КЗС-10К, КЗС-1218, КЗС-3219КР. Они будут использованы для сборки зерноуборочных комбайнов на базе совместных производств.
Кроме того, ОАО «Гомсельмаш» планирует поставлять тележки для перевозки жаток к зерноуборочным комбайнам, производимым на заводе.
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