ОАО «Гомсельмаш» и Министерство сельского хозяйства Башкортостана подписали соглашение о поставках зерноуборочных комбайнов.

Как сообщает Telegram-канал БелСелХоз, в соответствии с подписанным 7 декабря соглашением предприятие гарантирует поставки в Башкортостан 60 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов КЗС-812, КЗС-10К, КЗС-1218, КЗС-3219КР. Они будут использованы для сборки зерноуборочных комбайнов на базе совместных производств.

Кроме того, ОАО «Гомсельмаш» планирует поставлять тележки для перевозки жаток к зерноуборочным комбайнам, производимым на заводе.