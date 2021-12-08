МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГЛАВА ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ БАШКОРТОСТАНА ИЗУЧАЕТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

13:04 08.12.2021 Министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов изучает белорусский опыт ведения лесного хозяйства. Об этом сообщает Тelegram-канал Министерства лесного хозяйства Беларуси. Согласно информации, накануне Марат Шарафутдинов ознакомился с деятельностью Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Во вторник, 7 декабря, министр лесного хозяйства Башкортостана посетил РУП «Белгослес». Здесь было продемонстрировано использование технологий дистанционного зондирования и геоинформационных технологий в сфере лесного хозяйства. Официальный визит министра лесного хозяйства Башкортостана завершится 8 декабря в Узденском лесхозе. Здесь же состоится встреча министров лесного хозяйства Беларуси и Башкортостана.