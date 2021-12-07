ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) может стать дополнительным инструментом в наращивании взаимного товарооборота Беларуси и Башкортостана. Это было отмечено на семинаре для деловых кругов Башкортостана, организованном при содействии Торгового представительства России в Беларуси и Российского экспортного центра.

"Практика показывает, что активное использование биржевого механизма в трансграничной торговле положительно влияет на объемы товарооборота между странами, способствует диверсификации его структуры и создает благоприятную среду для укрепления деловых контактов", - заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, выступая на семинаре.

По словам руководителя БУТБ, об эффективности биржевой площадки как инструмента торговли свидетельствует динамика товарооборота с регионами России, которая в течение всего 2021 г. демонстрирует устойчивый восходящий тренд. С начала года объемы биржевой торговли с российскими регионами существенно выросли - по некоторым направлениям в разы.

Торгпред России в Беларуси Юрий Золотарев отметил, что несмотря на то что Беларусь занимает третье место по объему товарооборота с Башкортостаном, уступая лишь Китаю и Казахстану, возможности для активизации взаимной торговли еще далеко не исчерпаны. В этой связи биржа может стать дополнительным инструментом для башкирских компаний, которые хотели бы вести бизнес на белорусском рынке или в третьих странах.

"Биржа не случайно входит в число наших ключевых партнеров в Беларуси. Чуть менее чем за год совместной работы мы смогли найти надежных партнеров для многих российских компаний, причем как крупных игроков, так и небольших предприятий. Сегодня они успешно реализуют свои товары на биржевой площадке, которая открыла для них окно не только на белорусский рынок, но и в другие страны. Поэтому, когда к нам обращаются российские экспортеры с просьбой оказать содействие в организации поставок в Беларусь, мы однозначно рекомендуем товарную биржу как проверенный временем канал сбыта, который можно использовать и в дополнение к имеющейся товаропроводящей сети, и как основной инструмент торговли", - подчеркнул Юрий Золотарев.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, в мероприятии приняли участие около 70 башкирских компаний, представляющих различные сектора экономики: от черной металлургии и нефтехимии до сельского хозяйства и легкой промышленности.