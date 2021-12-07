Инвестиционный потенциал Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест» представлен в рамках 4-го заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Республики Коми Российской Федерации, который прошел в формате видео-конференц-связи 7 декабря.

Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков рассказал об основных преимуществах ведения бизнеса в Гродненской области. Он отметил, что в регионе наращиваются объемы промышленного производства, сельского хозяйства и строительного сектора, развивается энергетический сектор. Особое внимание было уделено логистическому потенциалу.

«Гродно - красивый, многонациональный город с интересной историей и современной инфраструктурой. Выгодное расположение, высокий уровень образования, умеренный климат и чистая экология делают наш регион привлекательным для жизни и бизнеса», - сказал Дмитрий Рожков.

Глава администрации подчеркнул, что с 2010 года грузооборот и экспорт транспортных услуг Гродненской области удвоился, заметным стал вклад логистики в валовый региональный продукт.

Как сообщает сайт СЭЗ, в презентации были представлены преференции свободной экономической зоны «Гродноинвест», которая, несмотря на статус самой молодой СЭЗ республики, является лидером по привлеченным иностранным инвестициям. Отдельным блоком была представлена уникальная природная территория на границе трех стран – Августовский канал.