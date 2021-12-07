Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович и министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Булушев обсудили на встрече 8 декабря сотрудничество в сфере дорожного строительства.

Алексей Ляхнович подчеркнул, что в стране есть научно-исследовательский институт в области строительства, ремонта и содержания автодорог «БелдорНИИ». А также предприятие «Белгипродор», которое успешно осуществляет дорожное проектирование как в Беларуси, так и за рубежом.

«Мы готовы поделиться опытом наших организаций в дорожно-строительной сфере. Отмечу, что в 2014 году было начато применение цементобетонного покрытия. Первым объектом стала дорога М-14, а затем две искусственные взлетно-посадочные полосы – в Национальном аэропорту и Орше. Поэтому белорусские предприятия имеют серьезные наработки и могут обеспечить качественную реализацию различных проектов», – сказал первый замминистра, которого цитирует пресс-служба Минтранса.

Он также добавил, что в российский регион будет направлена команда специалистов для более детального изучения объектов, требующих реконструкции.

В свою очередь Александр Булушев отметил, что общая протяженность автодорог составляет более 50 тысяч километров, республика имеет второе место по разветвленности местной сети дорог России. Кроме того, Башкортостан пересекают все основные федеральные трассы.

«Нам очень интересен белорусский опыт в развитии дорожного хозяйства. К тому же планируется начать реконструкцию автодороги Казань-Екатеринбург, часть которой проходит через Башкортостан. Мы намерены активно развивать именно цементобетонное дорожное строительство и готовы активизировать наше сотрудничество в этом направлении», – подчеркнул министр.

Он также отметил заинтересованность не только в строительстве федеральных дорог высшего класса, но и в восстановлении региональных дорог с гравийным и щебеночным покрытием, которые требуют повышения эксплуатационных характеристик.

Александр Авраменко дополнил, что межремонтные сроки цементобетонных дорог гораздо превосходят асфальтобетонные. А холдинг «Белавтодор» в настоящее время успешно работает в России.