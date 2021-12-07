Национальная академия наук Беларуси и Академия наук провинции Шаньдун (КНР) подписали соглашение о совместном создании Белорусского исследовательского центра Академии наук провинции Шаньдун.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, создать его планируется в здании Инновационного центра в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Центр будет отбирать и экспертировать совместные проекты в области исследований и разработок, подготовленные организациями сторон, обеспечивать проведение углубленных исследований и разработок в области науки и техники, а также проводить передачу научно-технических достижений в порядке, установленном законодательством Беларуси.

В рамках деятельности центра белорусские и китайские ученые планируют совместно выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществлять деятельность в качестве инкубатора для научно-технических проектов и подготовки научных кадров.

Стороны убеждены, что создание центра позволит им осуществлять системное научно-техническое сотрудничество и обмен научно-техническими достижениями для последующей их модификации и трансфера.

Соглашение предполагает сотрудничество в таких областях как: автоматизация, машиностроение, математика, материаловедение, биология, экология, энергия, химия и другие естественнонаучные направления, гуманитаристика, а также управление наукой и технологиями. Ключевыми направлениями для поддержки определены лазерная физика, искусственный интеллект и другие стратегические инновационные направления.