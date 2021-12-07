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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БАШКОРТОСТАНОМ: ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ, АПК И НЕФТЕХИМИЯ


15:27 07.12.2021

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на переговорах с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым предложил активизировать сотрудничество по ряду направлений.

«Первое - это расширение кооперационного сотрудничества промышленных предприятий в области поставок специальной и грузовой техники. Второе направление - взаимодействие в сфере АПК и участие в технической модернизации агропромышленного комплекса Башкортостана»,- сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Взаимный товарооборот Беларуси с Башкортостаном в прошлом году составил почти $427 млн, а за январь-сентябрь этого года - $280,5 млн. Беларусь экспортировала товаров на сумму около $128 млн.

В основе белорусского экспорта в Башкортостан - холодильники, морозильники и холодильное оборудование, плиты, листы и пленки из пластмасс, специфические товары, сыры и творог. За 9 месяцев этого года существенно увеличились поставки древесно-волокнистых плит, пультов, столов и панелей для электрической аппаратуры.

В Башкортостане работают сборочные производства тракторов МТЗ, комбайнов "Гомсельмаш" и "Лидсельмаш", техники "Бобруйскагромаш", троллейбусов из машинокомлектов МАЗ. В республике зарегистрированы 14 предприятий, созданных при участии белорусского капитала.
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