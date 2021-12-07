Директор БелГИСС Александр Скуратов и заместитель директора ООО AZSERTCENTER Зенфира Джафарова 6 декабря 2021 г. подписали соглашение о совместной деятельности в области оценки соответствия продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, соглашение предусматривает сотрудничество в области оценки соответствия продукции, в том числе испытаний.

Орган по сертификации ООО AZSERTCENTER будет оформлять программу испытаний, проводить отбор образцов, идентификацию продукции и направлять ее образцы вместе с указанными документами в испытательный центр БелГИСС. В свою очередь испытательный центр БелГИСС будет проводить испытания и предоставлять их протоколы азербайджанской стороне.

В рамках визита для гостей была проведена экскурсия по испытательному центру БелГИСС, во время которой они более предметно ознакомились с возможностями проведения испытаний продукции по параметрам безопасности, электромагнитной совместимости, энергоэффективности, акустическим измерениям, климатическим воздействиям и др.

Азербайджанские специалисты были впечатлены техническим потенциалом испытательного центра.

«Мы занимаемся продукцией, которая ввозится в Азербайджан и которая производится на территории нашей страны, проводим сертификацию, – прокомментировала Зенфира Джафарова. – Сегодня мы подписали с белорусской стороной соглашение о проведении испытаний по продукции. У вас хорошие оснащенные лаборатории, в которых работают профессионалы в этой области. Мы хотим научиться у вас очень многому в этом направлении. В дальнейшем планируем, чтобы наши эксперты прошли у вас обучение по проведению испытаний и переняли опыт в этом направлении».