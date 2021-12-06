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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ ПОСТ-МИССИЯ МАГАТЭ
11:10 07.12.2021
В Беларуси с 5 2021 года началась пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (пост-миссия IRRS).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, 6 декабря 2021 года состоялось вступительное совещание с участием экспертов пост-миссии и представителей белорусских органов государственного управления и организаций.
В течение недели эксперты пост-миссии проведут интервьюирования белорусских руководителей по направлениям (модулям) миссии, 7 декабря 2021 года посетят площадку Белорусской АЭС, подготовят и обсудят с белорусской стороной проекта отчета.
Руководителем пост-миссии IRRS является Джордж Шварц – представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI). Команда экспертов составлена из представителей Греции, Пакистана, Российской Федерации, США, Финляндии, Швейцарии, Международного агентства по атомной энергии. Задачей пост-миссии является обзор выполнения рекомендаций и предложений миссии IRRS, которая прошла в Беларуси в октябре 2016 года.
Предварительные итоги пост-миссии будут подведены 13 декабря 2021 года.
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