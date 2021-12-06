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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ
09:07 07.12.2021
Делегация Турции в составе высокопоставленных представителей Министерства торговли, Министерства транспорта и инфраструктуры, органа-регулятора в сфере информации и коммуникации (ICTA) с 6 декабря находится с визитом в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, программой визита предусмотрена серия обсуждений на уровне экспертов проекта двустороннего соглашения о свободной торговле услугами.
Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Марина Ежова, открывая первую из встреч, напомнила, что это уже третий раунд переговоров между Беларусью и Турцией.
«В ходе первого и второго раундов, а также межсессионных встреч мы выстроили примерную структуру документа, нащупали варианты взаимовыгодных развязок сложных вопросов. И важно, что все обсуждение проходит в конструктивном ключе с обоюдной нацеленностью на достижение конечного результата», – подчеркнула Марина Ежова.
Согласно экспертным оценкам, подписание и реализация соглашения о свободной торговле услугами с Турцией позволит увеличить белорусский экспорт услуг на 3,8%. Наибольший рост ожидается по следующим секторам: прочие деловые услуги – в 4,9 раза, услуги воздушного транспорта – в 1,7 раза, коммуникации – на 8,6%.
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