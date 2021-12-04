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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТЯТ ИМПОРТ ТОВАРОВ ИЗ САНКЦИОННЫХ СТРАН
15:15 06.12.2021
В Беларуси намерены ввести запрет на ввоз ряда товаров, происходящих из государств, применяющих «незаконные антибелорусские санкции». Об этом говорится в заявлении МИД.
«В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции», - говорится в сообщении.
Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки.
Помимо этого, будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран. В ответ на «нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании».
Будут также расширены списки лиц, чей въезд на территорию Беларуси и Союзного государства нежелателен, из стран, которые «на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций».
«В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами ”дальней дуги“», - заявили в МИД.
Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера.
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