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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БОЛЕЕ 20 НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИТ БГУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ


14:29 06.12.2021

Более 20 научных разработок представит БГУ на выставке «Здравоохранение-2021», которая пройдет 6-10 декабря в Москве в рамках Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ включены фармацевтические препараты, пищевые профилактические добавки и медицинское оборудование. Среди них витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания функционального назначения. Предназначены они для обогащения продуктов питания фолиевой кислотой, витаминами С и группы В (В2, В6, В12), минеральными веществами – железом и калием.

Готовые изделия, обогащенные премиксами, имеют высокие органолептические характеристики, пищевую и биологическую ценность, лечебно-профилактическую и диетическую направленность, а также повышенные потребительские качества.

В числе инноваций университета обозначен эхосинускоп ультразвуковой «ЭСУ-01Д». Прибор используется для оперативной диагностики верхнечелюстных и лобных пазух человека в лечебной практике и скриннинговых обследованиях. Позволяет преимущественно без использования рентгена определить наличие и уровень заполнения пазух экссудатом (жидкость, образующаяся при воспалении), глубину пазух (при наличии экссудата), толщину передних стенок и наличие патологических образований. Прибор прост и безопасен в использовании, обладает высокой чувствительностью и позволяет оперативно получить данные обследования.

Также посетителям представят многоразовые трехслойные защитные маски. Они обладают брызгоустойчивостью и воздухопроницаемостью, биосовместимы с кожей человека, выдерживают многократную стерилизацию кипячением в воде при температуре 100 °С в присутствии лимонной или уксусной кислот. Сотрудники БГУ расскажут об антивирусной «Мази бутаминофеновой», которая обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и кровоостанавливающим эффектом и предназначена для лечения острых и рецидивирующих форм герпеса.

В экспозицию БГУ также войдут противоопухолевые препараты, фитосоли пищевые, реабилитационная медико-спортивная аппаратура, программно-аппаратный комплекс для оценки основных факторов работоспособности спортсменов «Д-Тест», спирометр для оценки состояния дыхательной системы человека серии «МАС» и др.

Отметим, разработки БГУ будут представлены в рамках коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси.
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