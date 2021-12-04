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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ АУДИТА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ
12:42 06.12.2021
Высшие органы аудита Беларуси и России обменялись опытом контроля за реализацией проектов по развитию регионов на семинаре, который прошел 3 декабря 2021 года в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе семинара представители белорусского контрольного ведомства проинформировали о приоритетах развития регионов республики и результатах государственного контроля за реализацией программы развития Оршанского района.
Российские коллеги поделились опытом проведения контрольных мероприятий по проектам развития Дальнего Востока, Северного Кавказа и Хабаровского края.
В последние годы высшие органы аудита Беларуси и России активно обмениваются опытом работы по различным направлениям деятельности. На 2022 год также запланированы совместные семинары на актуальные темы, в том числе по вопросам проведения стратегического аудита.
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