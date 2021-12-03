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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


DEUTSCHE BANK ПРЕКРАТИЛ ОПЕРАЦИИ С БЕЛОРУССКИМИ КОНТРАГЕНТАМИ


11:28 06.12.2021

Deutsche Bank, крупнейшая кредитная организация Европы с активами на 1,3 трлн. долларов, прекращает обслуживать платежи в адрес госкомпаний, банков и публичных лиц Беларуси. Об этом в письме клиентам сообщил украинский OTP Bank, имеющий в Deutsche Bank корреспондентские счета.

С аналогичными проблемами столкнулись клиенты МТБанка, который также проводил валютные операции через Германию, сообщил представитель одного из крупных украинских поставщиков нефтепродуктов, пишет finanz.ru.

Платежи как в евро, так и в долларах попали под ограничения после того, как 2 декабря США, Евросоюз, Великобритания и Канада синхронно ввели очередной пакет санкций против властей Беларуси за репрессии, нарушения прав человека и атаку мигрантов на границе с Польшей и Литвой.

О проблемах с валютными операциями в евро в Беларуси стало известно в сентябре, когда Deutcsche Bank - ключевой банк-корреспондент для государственных кредитных организаций республики - закрыл корсчета Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

Белагропромбанк - один из трех банков, попавших под санкции ЕС, - лишился корреспондентских отношений не только с Deutsche, но и со всеми европейскими коллегами, включая германские Commerzbank, DZ Bank, итальянский Unione di Banche Itаliane и польский PKO Bank.

От валютных операций в адрес Белагропромбанка отказались даже российские «госы», включая Сбер, ВТБ и Россельхозбанк.
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