Иранская корпорация ICD Group готова к дальнейшему сотрудничеству с индустриальным парком «Великий камень». Это было отмечено во время визита представителей корпорации в парк 2 декабря 2021 года.

Как сообщает сайт парка, в инновационном центре гости ознакомились с историей проекта, преференциями, предоставляемыми резидентам, деятельностью предприятий парка.

В программе визита также было посещение одного из типовых производственного корпусов, где компании могут арендовать или приобрести помещение для размещения своего производства.

Во встрече также принимало участие руководство белорусских предприятий УП «ФреБор» и ООО «Синофармтех».

ICD Group – консорциум, состоящий из 8 компаний, работающих в сфере медицины и производства фармацевтических препаратов, а также медицинского оборудования.