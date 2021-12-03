Лукашенко 3 декабря подписал директиву № 9 "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой", сообщает его пресс-служба.

"Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства Беларуси с Китаем по широкому спектру направлений в 2021-2025 годах и является логическим продолжением одноименной директивы на 2015-2021 годы", - поясняется в комментарии.

Приоритетными задачами на ближайшую перспективу определены укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы "Пояс и путь". В числе важных задач также расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области.

В целях выполнения указанных задач органам государственного управления и иным вовлеченным в сотрудничество с КНР субъектам экономической деятельности поручается обеспечить реализацию около полусотни конкретных практических мер.

Ожидается, что "эффективное выполнение поставленных целей будет способствовать выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень".