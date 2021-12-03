|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАНА ДИРЕКТИВА О РАЗВИТИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ С КНР
09:32 06.12.2021
Лукашенко 3 декабря подписал директиву № 9 "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой", сообщает его пресс-служба.
"Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства Беларуси с Китаем по широкому спектру направлений в 2021-2025 годах и является логическим продолжением одноименной директивы на 2015-2021 годы", - поясняется в комментарии.
Приоритетными задачами на ближайшую перспективу определены укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы "Пояс и путь". В числе важных задач также расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области.
В целях выполнения указанных задач органам государственного управления и иным вовлеченным в сотрудничество с КНР субъектам экономической деятельности поручается обеспечить реализацию около полусотни конкретных практических мер.
Ожидается, что "эффективное выполнение поставленных целей будет способствовать выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2021
Курсы в банках
на 06.12.2021
Конвертация в банках
на 06.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте