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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРЕДЛОЖИЛА ПРЕДПРИЯТИЯМ КАРЕЛИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КАНАЛ СБЫТА ПРОДУКЦИИ


15:51 03.12.2021

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) готова предоставить карельским экспортерам возможность с минимальными рисками и затратами на маркетинг поставлять свою продукцию в 68 стран мира. Об этом заявил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков в ходе презентации потенциала белорусской биржевой площадки в рамках конференции «Экспорт: тренды и перспективы», организованной Центром поддержки экспорта Республики Карелия и АО «Российский экспортный центр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие около 50 субъектов малого и среднего бизнеса, представители региональных органов исполнительной власти и Карельской таможни.

Рассказывая об особенностях использования биржевого механизма во внешней торговле, Андрей Новиков подробно остановился на опыте БУТБ по выведению на рынок и «раскрутке» новых товарных позиций. В качестве показательного примера он привел экспортные торги свекловичным жомом и мелассой, которые подорожали более чем в полтора раза после их перевода на биржевую платформу.

«Жом и меласса – побочные продукты производства сахара. Долгое время они не считались высоколиквидной продукцией и были, по сути, недооценены. Биржевая площадка позволила полностью раскрыть их экспортный потенциал, и теперь с каждой реализованной тонны белорусские сахарные заводы получают порядка 60 EUR дополнительной выручки. Одновременно расширилась и география продаж. В этом году свекловичный жом и мелассу белорусского производства покупали 20 компаний из Нидерландов, России, Украины и стран Прибалтики. Аналогичную работу по повышению эффективности экспорта мы готовы провести и в отношении практически любых товаров, выпускаемых предприятиями Республики Карелия. При этом для небольших частных компаний биржа может стать не просто дополнительным каналом сбыта, но и в некотором смысле даже заменить отдел внешнеэкономической деятельности», – подчеркнул Андрей Новиков.

Программой конференции были также предусмотрены B2B-переговоры, в ходе которых представители БУТБ обсудили перспективы сотрудничества с карельскими экспортерами продуктов питания и товаров промышленного назначения. В результате ряд предприятий выразили заинтересованность в аккредитации на биржевой площадке с целью реализации своей продукции в Республику Беларусь и страны Европейского союза.
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