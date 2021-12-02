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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 24-Й ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
11:44 03.12.2021
Делегация Беларуси во главе с директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ириной Воронович принимает участие в 24-й Генеральной Ассамблее Всемирной туристской организации, которая с 30 ноября по 3 декабря 2021 года проходит в Мадриде (Испания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, 1 декабря 2021 г. состоялись выборы генерального секретаря ЮНВТО на период 2022-2025 гг. В ходе пленарного заседания на пост генерального секретаря ЮНВТО большинством голосов переизбран Зураб Пололикашвили.
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