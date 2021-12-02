ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА УКРЕПЛЯТЬ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ С РЕГИОНАМИ РОССИИ


09:12 03.12.2021

Беларусь намерена укреплять торгово-экономические связи с регионами России. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с делегацией Астраханской области России во главе с руководителем региона Игорем Бабушкиным.

"Прямые связи с регионами России - один из основных элементов внешней политики. Мы давно работаем с российскими регионами на основе прямых договоренностей, соответствующих планов, программ сотрудничества. Эта многолетняя практика, безусловно, приносит свои продуктивные результаты", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства Беларуси.

По его словам, Астраханская область представляет большой интерес для Беларуси. В частности, за последние девять месяцев товарооборот между ними увеличился почти на 30%.

"В ходе сегодняшнего визита, нашего общения, заседания рабочей группы мы найдем такие места в нашей работе, которые необходимо насытить новым экономическим смыслом", - обратил внимание он.

В ходе визита планируется подписание сторонами плана мероприятий на 2022-2024 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Астраханской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах, а также плана мероприятий по реализации этого соглашения. В том числе стороны подпишут протокол заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Астраханской области.

Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за январь - сентябрь этого года составил $23,1 млн, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $4,7 млн, и это были в основном древесно-стружечные плиты, бытовая аппаратура, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки, шерсть, строительные детали из пластмасс. Примечательно, что поставки немелованных бумаги и картона за 9 месяцев этого года возросли в 11,7 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.

Из Астраханской области в Беларусь поставлялись в основном сера, рыба, специфические товары, шерсть, томаты, икра, дыни и арбузы, различные овощи. Всего за январь - сентябрь этого года импортировано продукции на $18,4 млн.

В регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий, включая МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР". Ведется работа по созданию торгово-сервисного центра МТЗ, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2021
валюта курс
EUR 2.8795
USD 2.5438
RUB 3.4391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8795 +0.0063
USD 2.5438 +0.0041
RUB 3.4391 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8650 2.8770
USD 2.5360 2.5430
RUB 3.4320 3.4520
подробнее

Конвертация в банках
на 03.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1330
EUR/RUB 83.1500 83.7500
USD/RUB 73.6000 74.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте