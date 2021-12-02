С 5 по 13 декабря 2021 года Беларусь примет пост-миссию МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (пост-миссия IRRS).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, задачей предстоящей пост-миссии является обзор выполнения рекомендаций и предложений миссии IRRS, которая прошла в Беларуси в октябре 2016 года.

Программа работы пост-миссии включает вступительное совещание с представителями заинтересованных органов государственного управления и организаций Республики Беларусь, интервьюирования белорусских руководителей по направлениям (модулям) миссии, посещение площадки Белорусской АЭС, подготовку и обсуждение с белорусской стороной проекта отчета, который будет представлен на заключительном совещании 13 декабря 2021 года. Непосредственно после этого мероприятия руководство пост-миссии и представители белорусской стороны пообщаются с прессой.

В преддверии проведения пост-миссии Госатомнадзор совместно с заинтересованными провел самооценку и направил соответствующие материалы в МАГАТЭ в начале октября 2021 года.

Проведение пост-миссии IRRS продолжит последовательные действия Республики Беларусь по приглашению в страну международных оценочных миссий и партнерских проверок, результаты которых используются для дальнейшего совершенствования созданной с нашей стране инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов на основе рекомендаций МАГАТЭ и лучшего международного опыта.

Руководителем пост-миссии IRRS является Джордж Шварц – представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI). Команда экспертов состоит из 13 человек, представляющих компетентные организации Греции, Пакистана, Российской Федерации, США, Финляндии, Швейцарии, а также Международное агентство по атомной энергии. С белорусской стороны с ними будут работать представители Госатомнадзора, государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности», Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел Беларуси.