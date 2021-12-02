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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ПРОДАВАТЬ НА БУТБ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕБЕЛЬ
12:27 02.12.2021
О готовности выставлять на биржевые торги кондитерские изделия, упаковочные материалы и мебель собственного производства заявили представители российских компаний, посещавших центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в составе бизнес-делегации Ленинградской области.
Визит состоялся 30 ноября 2021 г. при содействии Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь и Центра поддержки экспорта Ленинградской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, организовать торги указанной продукцией планируется на электронной B2B-площадке БУТБ, где уже успешно реализуются подобные товары. В частности, сделки по закупке офисной мебели, продуктов питания и различных видов упаковки совершаются практически еженедельно. Одной только шоколадной глазури за последние несколько месяцев продано на 1 млн BYN. Что касается продукции ленинградских производителей, то потенциальными покупателями могут стать белорусские предприятия и организации государственной формы собственности, использующие биржевую площадку в качестве альтернативы традиционным закупочным процедурам.
«Интеллектуальный функционал биржевой B2B-площадки позволяет в автоматическом режиме информировать потенциальных покупателей о появлении новых заявок на продажу товара, который они уже приобретали ранее. На практике это значит, что при размещении в торговой системе оферты от ленинградского производителя офисных стульев все организации, заключавшие сделки по закупке аналогичной мебели, получат соответствующее уведомление. Поэтому для россиян это возможность без затрат на маркетинг установить контакт с целевой аудиторией в Беларуси. В свою очередь белорусские потребители получают доступ к предложениям российских заводов-изготовителей, что в большинстве случае позволяет заметно экономить на закупке», – отметили в пресс-службе БУТБ.
В настоящее время на БУТБ аккредитованы 296 субъектов хозяйствования Ленинградской области РФ, около трети из которых регулярно участвуют в торгах. Через биржевую площадку в данный регион в основном поставляется портландцемент и мясомолочная продукция, а закупаются преимущественно изделия из черных металлов и уголь.
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