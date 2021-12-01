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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГЛАВА БЖД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЕВРАЗИЙСКОМ КОНГРЕССЕ В МОСКВЕ


11:34 02.12.2021

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов примет участие во Втором Евразийском конгрессе, который 2 декабря 2021 г. пройдет в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, Владимир Морозов станет одним из спикеров сессии «Транспортные коридоры «Запад-Восток» и «Север-Юг»: развитие, экспорт, интеграция». В ходе сессии ее участники обсудят возможности раскрытия потенциала транспортных коридоров на пространстве ЕАЭС.

Конгресс зарекомендовал себя как авторитетная площадка открытого диалога между представителями органов власти и бизнеса Евразийского пространства. В этом году его участники обсудят практические вопросы повышения роли бизнеса, деловых кругов, государственно-частного партнерства в раскрытии потенциала интеграции стран – углублении производственно-технической кооперации, обмене передовыми технологиями, формировании новых цепочек добавленной стоимости.
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