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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВИЛ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА И ДИПЛОМАТОВ ИЗ 30 СТРАН
10:48 02.12.2021
Администрация ИП «Великий камень» и «Компания по развитию индустриального парка» при поддержке посольства Беларуси в РФ и своих партнеров ASER, REVERA, Colliers International провели в Москве мероприятия, посвященные презентации своих возможностей.
Как сообщает сайт «Великого камня», ключевыми темами стали преимущества парка как инвестиционной площадки, инновации в законодательном регулировании, основные подходы к работе с инвесторами.
Мероприятия проводились на базе Делового центра при посольстве, где 30 ноября с возможностями индустриального парка «Великий камень» ознакомились представители российского бизнеса. В среду, 1 декабря, форум собрал руководителей и представителей дипломатических миссий почти из 30 стран.
В индустриальном парке уже зарегистрировано 83 резидента с капиталом из 15 стран мира, в том числе из Российской Федерации.
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