Бизнесмены стран Персидского залива высказали заинтересованность посетить в 2022 году Беларусь.

Как сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации, в рамках визита они смогут детально изучить инвестиционные проекты, провести переговоры и получить необходимые консультации. Проект бизнес-миссии стал одним из итогов Белорусского инвестиционного форума, который прошел 22 ноября в Дубае.

Основной акцент в работе БИФ был сделан на нетворкинге – мероприятие стало платформой для обмена мнениями, формирования новых контактов между деловыми кругами Беларуси и зарубежья.

В форуме приняли участие более 150 человек, большинство из которых – представители иностранного среднего и крупного бизнеса, инвестиционных фондов. Были представлены такие государства, как ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Сирия, Бразилия, Италия, Зимбабве.

Для НАИП важным результатом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве с сетевой бизнес-платформой стран Персидского залива EurAsia Gulf. Соглашение позволяет расширить сеть деловых контактов агентства в регионе Персидского залива и поможет в поиске потенциальных инвесторов, заинтересованных в работе с Беларусью.