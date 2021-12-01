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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БИЗНЕСМЕНЫ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА ПЛАНИРУЮТ ПОСЕТИТЬ БЕЛАРУСЬ В 2022 ГОДУ
09:50 02.12.2021
Бизнесмены стран Персидского залива высказали заинтересованность посетить в 2022 году Беларусь.
Как сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации, в рамках визита они смогут детально изучить инвестиционные проекты, провести переговоры и получить необходимые консультации. Проект бизнес-миссии стал одним из итогов Белорусского инвестиционного форума, который прошел 22 ноября в Дубае.
Основной акцент в работе БИФ был сделан на нетворкинге – мероприятие стало платформой для обмена мнениями, формирования новых контактов между деловыми кругами Беларуси и зарубежья.
В форуме приняли участие более 150 человек, большинство из которых – представители иностранного среднего и крупного бизнеса, инвестиционных фондов. Были представлены такие государства, как ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Сирия, Бразилия, Италия, Зимбабве.
Для НАИП важным результатом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве с сетевой бизнес-платформой стран Персидского залива EurAsia Gulf. Соглашение позволяет расширить сеть деловых контактов агентства в регионе Персидского залива и поможет в поиске потенциальных инвесторов, заинтересованных в работе с Беларусью.
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