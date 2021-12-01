МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАКЕЙ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОБСЕ

09:05 02.12.2021 Глава МИД Беларуси Владимир Макей примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме (Швеция). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках визита Владимир Макей проведет двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством ОБСЕ.