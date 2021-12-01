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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОБСЕ
09:05 02.12.2021
Глава МИД Беларуси Владимир Макей примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме (Швеция).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках визита Владимир Макей проведет двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством ОБСЕ.
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