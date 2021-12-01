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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ В 2022 ГОДУ БУДЕТ ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ ГАЗ ПО ЦЕНЕ $128,52 ЗА ТЫСЯЧУ КУБ. М
16:46 01.12.2021
В Санкт-Петербурге 1 декабря 2021 года состоялась встреча министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и посла нашей страны в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики Беларуси, по итогам встречи подписан протокол между Газпромом и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году.
Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года - $128,52 за тысячу куб.
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