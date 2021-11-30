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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНИДО


15:52 01.12.2021

Делегация Беларуси во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником приняла участие в пленарном заседании 19-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), которая прошла 30 ноября 2021 г. в Вене.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении С. Алейник подчеркнул важность эффективной деятельности организации и предпринимаемых усилий по устойчивому и всеохватному промышленному развитию стран мира, включая содействие скорейшему восстановлению промышленности после пандемии на более экологичной и технологичной основе.

Заместитель главы МИД Беларуси особо приветствовал усилия организации в сфере экономики замкнутого цикла, экологии и энергетики, использование цифровизации для ускоренного перехода к более эффективным моделям промышленного производства, а также стремление к максимально полному учету интересов и потребностей разных категорий государств-членов, в особенности стран со средним уровнем дохода.

Глава белорусской делегации поздравил Герда Мюллера с назначением на пост руководителя ЮНИДО и заверил в готовности Беларуси продолжить активное взаимодействие и сотрудничество по всем направлениям работы организации. После сессии также состоялась встреча С. Алейника с новым гендиректором ЮНИДО, в ходе которой были обсуждены текущие и перспективные проекты технического сотрудничества организации в Беларуси.
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