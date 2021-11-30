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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕС ОДОБРИЛ ПЯТЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ
12:57 01.12.2021
Евросоюз одобрил пятый пакет санкций в отношении властей Беларуси. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его информации, в списке — 17 человек и 11 организаций.
Решение собираются опубликовать завтра в официальном журнале ЕС.
Как сообщалось ранее, в список пятого пакета санкций попали авиакомпания «Белавиа», турагентства, гостиницы, «Гродно Азот» и «Белоруснефть».
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