Госатомнадзор Беларуси принимает участие в 27-м ежегодном заседании Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих водо-водяной энергетический реактор (WWER Forum), который открылся 30 ноября 2021 года в режиме видеоконференцсвязи и продлится до 2 декабря 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, запланированы к обсуждению актуальные вопросы регулирования ядерной безопасности, в том числе результаты деятельности рабочих групп по вероятностному анализу безопасности, физике реакторов, управлению старением, а также актуальная информация от участников и наблюдателей о положении дел и важных событиях на атомных электростанциях в их странах, прошедших с момента предыдущего заседания.

Госатомнадзор 2 декабря представит свою презентацию, связанную с регулирующей деятельностью в отношении Белорусской АЭС в 2020-2021 годах, в том числе в части ввода в промышленную эксплуатацию первого энергоблока в июне 2021 года.

Белорусский регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности регулярно изучает международный опыт для совершенствования системы ядерной и радиационной безопасности в Беларуси и ее отдельных компонентов. Полученная информация применяется при разработке проектов технических нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, документов стратегического планирования Госатомнадзора, формировании проектов и программ международного технического сотрудничества.

Форум органов регулирования стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР создан в 1993 году. Целью Форума является содействие повышению безопасности и радиационной защиты в заинтересованных странах путем использования коллективного опыта, обмена информацией и объединения усилий национальных органов регулирования для решения проблем безопасности и совершенствования политики и практики регулирующей деятельности.

Беларусь в лице Госатомнадзора является наблюдателем в ВВЭР Форуме с2015 года.