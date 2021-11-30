ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОСАТОМНАДЗОР БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ВВЭР ФОРУМА


10:00 01.12.2021

Госатомнадзор Беларуси принимает участие в 27-м ежегодном заседании Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих водо-водяной энергетический реактор (WWER Forum), который открылся 30 ноября 2021 года в режиме видеоконференцсвязи и продлится до 2 декабря 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, запланированы к обсуждению актуальные вопросы регулирования ядерной безопасности, в том числе результаты деятельности рабочих групп по вероятностному анализу безопасности, физике реакторов, управлению старением, а также актуальная информация от участников и наблюдателей о положении дел и важных событиях на атомных электростанциях в их странах, прошедших с момента предыдущего заседания.

Госатомнадзор 2 декабря представит свою презентацию, связанную с регулирующей деятельностью в отношении Белорусской АЭС в 2020-2021 годах, в том числе в части ввода в промышленную эксплуатацию первого энергоблока в июне 2021 года.

Белорусский регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности регулярно изучает международный опыт для совершенствования системы ядерной и радиационной безопасности в Беларуси и ее отдельных компонентов. Полученная информация применяется при разработке проектов технических нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, документов стратегического планирования Госатомнадзора, формировании проектов и программ международного технического сотрудничества.

Форум органов регулирования стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР создан в 1993 году. Целью Форума является содействие повышению безопасности и радиационной защиты в заинтересованных странах путем использования коллективного опыта, обмена информацией и объединения усилий национальных органов регулирования для решения проблем безопасности и совершенствования политики и практики регулирующей деятельности.

Беларусь в лице Госатомнадзора является наблюдателем в ВВЭР Форуме с2015 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2021
валюта курс
EUR 2.8863
USD 2.5458
RUB 3.3994
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8863 +0.0071
USD 2.5458 -0.0092
RUB 3.3994 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8600 2.8680
USD 2.5250 2.5330
RUB 3.4100 3.4250
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1360
EUR/RUB 83.5000 84.3000
USD/RUB 73.8000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте