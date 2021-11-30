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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МАГАТЭ ПОДПИШУТ РАМОЧНУЮ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2027 ГОДА
09:11 01.12.2021
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 30 ноября 2021 г. встретился с заместителем генерального директора, директором департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Хуа Лю.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники отметили, что программа технического сотрудничества МАГАТЭ является действенным механизмом распространения передового опыта, технической и экспертной поддержки государств в мирном использовании ядерных технологий, а также констатировали активное участие Беларуси в данной программе.
В ходе встречи была достигнута договоренность о подписании в ближайшее время рамочной программы сотрудничества между Беларусью и МАГАТЭ на 2022-2027 годы.
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