Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 30 ноября 2021 г. встретился с заместителем генерального директора, директором департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Хуа Лю.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники отметили, что программа технического сотрудничества МАГАТЭ является действенным механизмом распространения передового опыта, технической и экспертной поддержки государств в мирном использовании ядерных технологий, а также констатировали активное участие Беларуси в данной программе.

В ходе встречи была достигнута договоренность о подписании в ближайшее время рамочной программы сотрудничества между Беларусью и МАГАТЭ на 2022-2027 годы.