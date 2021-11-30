Растет число и масштаб белорусско-китайских научно-технических проектов. Это отметил сегодня на открытии белорусско-китайского форума «Инновационный хаб: новые треки развития межгосударственного предпринимательства» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, в настоящее время ученые обеих стран при поддержке ГКНТ и Министерства науки и техники Китая успешно реализуют проекты в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий и новых материалов.

«В развитии белорусско-китайского научно-технического сотрудничества мы уделяем особое внимание созданию совместных субъектов инновационной инфраструктуры, которые обеспечивают коммерциализацию результатов научных исследований и разработок. К их числу относятся Белорусско-китайский технопарк в Чанчуне, Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий в Индустриальном парке «Великий камень», а также Китайско-белорусский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений. В настоящее время прорабатывается возможность создания соответствующей структуры с городом Шанхаем», – сказал Александр Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, форум «Инновационный хаб: новые треки развития межгосударственного предпринимательства» проходит 30 ноября в гибридном формате. В нем участвуют более ста представителей БНТУ, БГУ, БГУИР, НАН Беларуси, Шанхайского университета, Харбинского инженерного университета, Университета Сучжоу и других высших учебных заведений.

Организаторами форума выступили Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Белорусский национальный технический университет, Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Департамент по науке и технологиям Шанхая, Шанхайский университет, Институт развивающихся отраслей в Цзянси.