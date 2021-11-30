Новый пакет санкций Европейского союза в отношении властей Беларуси должен вступить в силу в четверг. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря", - сказала Лийметс, которую цитирует ERR.

Имена физических лиц и названия юридических лиц, попавших под санкции, будут опубликованы только с официально согласованным пакетом санкций.

"Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное", - пояснила Лийметс.

Напомним, в ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси, в который войдут 28 человек и организаций в связи с миграционным кризисом на границах Польши и Литвы.

Между тем разрабатывается уже шестой пакет. По информации польского агентства PAP, в него войдут более 300 физлиц и компаний. Дата его введения не называется.