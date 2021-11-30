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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МТЗ ЗА ДВА ГОДА ДЕСЯТИКРАТНО УВЕЛИЧИЛ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ ЧЕРЕЗ РОСАГРОЗИЛИНГ


11:00 30.11.2021

Минский тракторный завод за два года увеличил в 10 раз поставки техники через Росагрозилинг в российские регионы. Итоги работы и перспективные направления сотрудничества обсудили 29 ноября в Москве генеральные директора ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и АО «Росагролизинг» Павел Косов.

«За последние два года мы проделали большую работу по укреплению сотрудничества, что позволило значительно, а именно в 10 раз, увеличить объем поставок техники, произведенной МТЗ в российские регионы. Если в 2019 году мы поставили всего 56 единиц, то в текущем году – 557 единиц», - подчеркнул Павел Косов.

Как отметили в Росагролизинге, Минский тракторный завод является одним из ключевых партнеров общества. С 2002 года российским аграриям поставлено свыше 3 тысяч единиц техники производства Минского тракторного завода. По общему объему поставок в 2021 году МТЗ занимает второе место в рейтинге поставщиков Росагролизинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», высокий спрос на технику завода поддерживается в том числе за счет широкой номенклатурной линейки. Наиболее популярными моделями являются BELARUS-82 и BELARUS-1221.

Виталий Вовк на встрече отметил необходимость расширения ассортимента продукции, реализуемой в сотрудничестве с Росагролизингом. «Мы готовы предложить партнерам новую линейку тракторов с улучшенными потребительскими свойствами. Под капотом такой техники – двигатели Cummins, которые производит СП «Камминз Кама». Расширение номенклатуры поспособствует увеличению объемов продаж техники МТЗ через Росагролизинг, что безусловно является нашей конечной целью», – отметил гендиректор ОАО «МТЗ». Также Виталий Вовк выразил заинтересованность в инвестициях Росагролизинга в укреплении материально-технической базы ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан».

Рост спроса на тракторы BELARUS обусловлен льготной программой лизинга «Белорусская техника», позволяющей клиентам Росагролизинга приобретать белорусскую технику на льготных условиях. Программа реализуется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь». Компаниям – нерезидентам республики предоставляется возможность субсидирования лизинговых платежей при приобретении техники и оборудования белорусского производства за счет бюджета Республики Беларусь.

«Подобная мера поддержки оказала позитивное влияние на взаимоотношения АО «Росагролизинг» с белорусскими сельхозмашиностроителями. Так, за неполных 3 года действия программы Росагролизинг поставил на российский рынок 1 427 единиц белорусской техники на общую сумму 2,9 миллиарда рублей, среди которой почти 90% приходится на МТЗ», - подытожил Павел Косов.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по поставкам техники в лизинг.
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