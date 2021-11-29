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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ РАССЧИТЫВАЮТ НА ОПЫТ ЮЖНОЙ КОРЕИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СМАРТ-ИНДУСТРИИ
09:09 30.11.2021
Опыт Южной Кореи поможет организации отечественной смарт-индустрии на основе баланса интересов государства и бизнеса. Об этом заявил 29 ноября 2021 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на стартовом семинаре KSP 2021/22 «Цифровая трансформация экономики Беларуси: внедрение лучших практик сотрудничества бизнеса и государственного сектора в области цифровой трансформации промышленного сектора».
Замглавы экономического ведомства напомнил, что Программа обмена знаниями (KSP) реализуется с 2018 года Министерством экономики Беларуси совместно с Корейским институтом развития при поддержке Министерства экономики и финансов Республики Корея. Сейчас запускается ее третий этап.
«Все эти годы наше сотрудничество неизменно было плодотворным, и мы благодарны партнерам за возможность приобщиться к передовому опыту цифровой трансформации. Эти знания сегодня имеют особую ценность. В текущем году в Беларуси успешно завершен Проект KSP 2020/2021 «Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси». Его результаты планируем использовать как на стратегическом уровне, то есть, в государственной политике цифрового развития реального сектора, так и на проектном – на предприятиях отраслевых министерств и концернов. Также полагаем, что эти наработки заинтересуют средний и крупный производственный бизнес. От нового Проекта ожидаем трансфер передовых практик государственно-частного партнерства в области цифрового развития реального сектора экономики. Этот опыт поможет организации отечественной смарт-индустрии на основе баланса интересов государства и делового сообщества», – подчеркнул Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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