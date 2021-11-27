Представителями деловых кругов Индии, ряд индийских компаний, занимающихся производством облицовочных материалов, запчастей для сельхозтехники и промышленного оборудования, во время переговоров выразили заинтересованность в реализации своей продукции на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, прорабатывается возможность выставление на биржевые торги выпускаемой в Индии керамической плитки, керамогранита и эпоксидных растворов.

Эта продукция пользуется значительным спросом у белорусских строительных организаций, работающих на биржевой B2B-площадке, поэтому круг потенциальных покупателей, по сути, уже сформирован.

«Стройматериалы обеспечивают порядка 17% от общего товарооборота биржевой B2B-площадки по реализации промышленных и потребительских товаров. При этом сделки по закупке блоков из ячеистого бетона, строительных смесей, связующих растворов и облицовочных плит регулярно входят в ТОП-10 крупнейших транзакций. Кроме того, в этом году продукция строительной отрасли не раз становилась предметом транзитных сделок – чаще всего между резидентами Российской Федерации и стран Прибалтики. Поэтому в случае размещения индийскими компаниями заявок на продажу велика вероятность, что покупателей получится найти достаточно быстро», – отметили представители биржи.

Помимо продажи стройматериалов, индийские предприятия заявили о готовности выставлять на биржевые торги подшипники, упорные кольца, патрубки и другие запчасти для тракторов, автомобилей и строительной техники. Также в числе перспективных товарных позиций светодиодные лампы и оборудование для кондитерской промышленности. Пока речь идет о небольших пробных партиях, что позволит индийским поставщикам оценить емкость белорусского рынка и принять решение о целесообразности дальнейшей работы на нем.