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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ БЕЛАРУСИ И ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
11:16 29.11.2021
Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие и Институт систем управления Академии наук Азербайджана 26 ноября 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации Беларуси, стороны выразили намерение сотрудничать в разработке концепций и реализации совместных научно-исследовательских и проектных работ, посвященных вопросам управления и цифровизации транспортно-логистических процессов путем создания национальных систем электронной логистики и цифровых транспортных коридоров (ЦТК).
Кроме того, достигнута договоренность обмениваться информацией и экспертизой в области разработки систем электронной логистики и ЦТК, информацией по действующим нормативным документам и техническим стандартам в указанных областях.
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