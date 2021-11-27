Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие и Институт систем управления Академии наук Азербайджана 26 ноября 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации Беларуси, стороны выразили намерение сотрудничать в разработке концепций и реализации совместных научно-исследовательских и проектных работ, посвященных вопросам управления и цифровизации транспортно-логистических процессов путем создания национальных систем электронной логистики и цифровых транспортных коридоров (ЦТК).

Кроме того, достигнута договоренность обмениваться информацией и экспертизой в области разработки систем электронной логистики и ЦТК, информацией по действующим нормативным документам и техническим стандартам в указанных областях.