МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С КЫРГЫЗСКОЙ СЭЗ «НАРЫН»

10:07 29.11.2021 Администрация индустриального парка «Великий камень» 26 ноября 2021 года подписала меморандум о сотрудничестве со свободной экономической зоной «Нарын» (Кыргызстан). Как сообщает сайт парка, документ направлен на развитие взаимодействия в области инноваций, расширения международной и региональной торговли. Кроме этого, меморандум предусматривает содействие стартапам и научно-исследовательским проектам, сотрудничество по привлечению компаний, организации совместных мероприятий. СЭЗ «Нарын» является одной из крупнейших свободных экономических зон Кыргызстана.