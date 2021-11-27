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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С КЫРГЫЗСКОЙ СЭЗ «НАРЫН»
10:07 29.11.2021
Администрация индустриального парка «Великий камень» 26 ноября 2021 года подписала меморандум о сотрудничестве со свободной экономической зоной «Нарын» (Кыргызстан).
Как сообщает сайт парка, документ направлен на развитие взаимодействия в области инноваций, расширения международной и региональной торговли.
Кроме этого, меморандум предусматривает содействие стартапам и научно-исследовательским проектам, сотрудничество по привлечению компаний, организации совместных мероприятий.
СЭЗ «Нарын» является одной из крупнейших свободных экономических зон Кыргызстана.
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